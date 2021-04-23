Смольный потратит больше 500 млн рублей на петербургских ученых в 2021 году

В 2021 году в Петербурге выделят больше полмиллиарда на развитие научно-исследовательских работ. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Власти Санкт-Петербурга выделят больше 500 миллионов рублей на перспективные научные исследования в 2021 году. В Смольном прошло совещание экспертов из образовательной сферы города, где было решено увеличить почти в 1,5 раза финансирование в науку.

- Наибольший интерес петербургских чиновников вызвали наработки в создании искусственного интеллекта, «умной линзы» и биоинтерфейса (дистанционно управляемые насекомые с сенсорными функциями и возможности «умной одежды»), - пишут «Невские новости».

В конце совещания вице-губернатор Петербурга Владимир Княгинин призвал вузы работать вместе и привлекать молодежь к научно-исследовательской деятельности.