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Общество23 апреля 2021 7:34

Снежную крупу и дождь обещают синоптики в Петербурге на 23 апреля

В пятницу погода будет пасмурной
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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В пятницу и выходные в Петербурге будет пасмурно.

В пятницу и выходные в Петербурге будет пасмурно.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Осадки в виде дождя и даже снежной крупы обещают в Петербурге в наступившую пятницу. Последний рабочий день недели будет не слишком теплым и погожим. Увы, но такими же окажутся и выходные.

- Днем 23 апреля ожидаются кратковременные дожди, местами снежная крупа. Ветер южный и юго-западный, умеренный. Температура составит от +7 до +9 градусов. Атмосферное давление будет меняться мало.

На 7:30 утра в Петербурге пасмурно, дует слабый южный ветер. Термометры показывают около +6 градусов, давление составляет 753,9 мм ртутного столба, а влажность достигает 79%.

Что касается прогноза на выходные, то 24 и 25 апреля синоптики обещают небольшие дожди, умеренный ветер и температуру от +6 до +8 градусов.