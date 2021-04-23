Кот погиб и два человека пострадали на пожаре в Кудрово

Четыре лождии горели на верхних этажах дома в Кудрово. Фото: Андрей ГАШЕВ

Кот стал жертвой сильного пожара в жилом доме в Кудрово. Вечером 22 апреля огонь охватил несколько квартир высотного дома. По данным МЧС, на площади в 40 квадратных метров полыхали лождии многоэтажки на Столичной улице. Людей, по счастью, удалось спасти. А вот жертвой ЧП стал домашний питомец одного из погорельцев.

- Пожарным удалось спасти мужчину. С ожогами и резанными ранами его передали медикам. Чуть позже с места ЧП бригада скорой помощи забрала еще одну женщину. Как сообщили очевидцы, ей стало плохо. Также местные жители рассказали, что в огне погиб кот, - пишут «Невские новости».

Тушить пожар областным спасателям помогали и их петербургские коллеги. Отметим, что по словам местных жителей, в том числе сотрудников «Комсомолки», проехать пожарным машинам мешали частные авто, припаркованные как попало. Автомобили пришлось оттаскивать вручную.