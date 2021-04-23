«Газель» полыхает на Малоохтинском проспекте утром 23 апреля

"Газель" сгорела утром пятницы на Малоохтинском проспекте. Фото: vk.com/spb_today

Горящую «Газель» заметили утром 23 апреля на Малоохтинском проспекте Петербурга. Очевидцы, снявшие и опубликовавшие кадры ЧП в соцсетях, сообщают, что горящий автомобиль пытались тушить с поливальной машины, но без толку.

- На Малоохтинском проспекте у высших офицерских классов ВМФ горит «Газель», вода на месте, пожарные едут, - пишут свидетели инцидента в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Несмотря на усилия водителя поливальной машины, «Газель» выгорела практически полностью. Сейчас на месте ЧП работают сотрудники противопожарной службы МЧС. Причины происшествия будут установлены позднее.