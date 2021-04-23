Число жертв аварии на КАД Петербурга выросло до трех человек

В зажатом между грузовиками ВАЗе ехали три человека. Фото: vk.com/spb_today

Полиция обновила данные по смертельному ДТП на КАД Петербурга, которое произошло вечером 22 апреля на 39-мкилометре внутреннего кольца, после развязки с Шафировским проспектом. Как оказалось, в аварии погибли три человека, а не два, как сообщалось ранее.

- Около 18:30 гражданин одного из среднеазиатских государств 1990 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ, совершил столкновение с остановившимся в результате неисправности грузовиком МАЗ, после в них врезался тягач «Вольво». Произошло возгорание. Водитель ВАЗа, а также двое его неустановленных пассажиров скончались, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Водители грузовиков получили травмы и были госпитализированы. В результате аварии движение по внутреннему кольцу КАД полностью перекрывалось. По факту ДТП полицией проводится доследственная проверка.