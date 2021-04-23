Сын до смерти избил мать в Ленобласти

Полиция задержала мужчину, подозреваемого в избиении до смерти собственной матери. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские задержали безработного 47-летнего петербуржца, которого подозревают в избиении собственной матери, жившей во Всеволожском районе Ленобласти. Несколько дней назад сын измолотил старушку, которую пришлось госпитализировать. А 22 апреля пенсионерка скончалась.

- 22 апреля в 11:30 в полицию Всеволожского района поступила телефонограмма о том, что 17 числа из своей квартиры с многочисленными гематомами и ссадинами различных частей тела в тяжелом состоянии была госпитализирована пенсионерка 1937 года рождения, которая через несколько дней скончалась. Ранее информации по ЧП в полицию не поступало, - сообщает пресс-служба Главка.

Полицейские опросили дочь пенсионерки, которая рассказала, что мать избил ее брат. Стражи порядка отправились домой к мужчине и задержали его. Сейчас по факту произошедшего идет проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.