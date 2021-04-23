Второй пожар за сутки произошел в доме на Софийской в Петербурге

Два пожара в одном жилом доме Петербурга произошло за сутки Фото: СОЦСЕТИ

Жителям дома 32, корпус 3, на Софийской улице дважды за сутки пришлось пережить пожар. Первый произошел еще утром в четверг, 22 апреля 2021 года. Второй начался в три часа ночи 23 апреля. Загорелась трехкомнатная квартира.

- В доме выгорела трехкомнатная квартира. Пожар ликвидировали за полчаса, - сообщили в МЧС Петербурга.

Во время ночного пожара жители дома были эвакуированы на улицу. Для того, чтобы люди не мерзли, "Пассажиравтотранс" пригнал к дому автобус, чтобы в нем могли переждать жильцы.

Напомним, что утренний пожар оказался куда страшнее. В 10 часов утра загорелись сразу три этажа с 3 по 5. Из-за угрозы распространения огня ранг пожара был повышен до номера 1БИС. В итоге выяснилось, что горела двухкомнатная квартира, из которой спасатели эвакуировали двух человек.