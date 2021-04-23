Маршрутка с отказавшими тормозами собрала шесть машин на Парнасе

Маршрутка снесла несколько машин на проспекте Энгельса. Фото: vk.com/spb_today

Длинная пробка собралась утром 23 апреля на проспекте Энгельса. Машины встали от путепровода через ж/д пути до перекрестка с улицей Николая Рубцова. Причиной трудностей стало ДТП: маршрутка не успела затормозить и собрала «паровозик» из шести машин.

- Паровозик из шести машин на Энгельса в сторону КАДа + Ниссан в соседней полосе. У маршрутки отказали тормоза. Объезд по встречке, пробка будет, ищите другой путь, - пишут очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Удар был не слишком сильным, повреждения большинства машин лишь касательные. Местные жители отмечают, что на этом участке проспекта Энгельса особо не разгонишься, так как состояние дороги последние годы крайне удручающее.

- Знали бы вы какие там сейчас дороги! Езжу через день, полная *******. На седане 30 км/ч, не больше, - возмущаются горожане.

Сведений о пострадавших пока не поступало.