Дополнительные автобусы на кладбища Петербурга пустят в Вербное воскресенье

В Вербное воскресенье в Петербурге пустят дополнительные автобусы до кладбищ Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

25 апреля 2021 года христиане будут отмечать Вербное воскресенье. Традиционно, в этот день верующие отправляются на могилы своих усопших родных, чтобы навести порядок и украсить памятники веточками вербы. Специально для этого в день в Санкт-Петербурге выйдут на маршруты дополнительные автобусы до городских кладбищ.

- В день православного праздника Вербное воскресенье, "Пассажиравтотранс" традиционно увеличит количество автобусов на маршрутах, следующих к местам массовых захоронений, - рассказали в компании.

Так, восемь дополнительных автобусов выйдут на маршруты № 90, 138, 195, 397, 398.

Напомним, что Вербное воскресенье отмечается ровно за неделю до главного православного праздника - Пасха. Этот день знаменует собой вход Иисуса в Иерусалим - одно из главных событий последних дней его земной жизни.