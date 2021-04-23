Более 20 тысяч человек обследовали на коронавирус в Петербурге за сутки

Около 20,5 тысяч петербуржцев проверили на ковид.

Более 20 тысяч жителей Петербурга прошли обследование на коронавирус за последние сутки. Такие цифры на утро 23 апреля приводит Оперативный штаб города, отслеживающий ситуация с распространением ковида.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 20 410 человек. Обработано 12 779 вызовов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Петербургские волонтеры за сутки выполнили 6967 заявок на оказание помощи одиноким и больным людям. Оставить заявку для волонтеров можно по бесплатному номеру горячей линии: 8-800-200-34-11.