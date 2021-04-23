Циклон «Зохан» принес в Петербург пасмурную погоду

Циклон "Зохан" повлияет на погоду в Петербурге. Фото: instagram/weatherlocator

Циклон «Зохан» пришел в Петербург и принес с собой пасмурную погоду. Уже с утра в городе было сыро, ночью прошли дожди. Ожидаются они и днем в пятницу. Кроме этого синоптики обещают и снег в виде «крупы».

- Сегодня синоптическая ситуация в Петербурге будет формироваться под влиянием тыловой, холодной части циклона, названного нашими немецкими коллегами «Зохан» (Zohan). Регион ждет облачная, с неустойчивыми прояснениями, погода, пройдут кратковременные дожди, местами возможны выпадения снежной крупы, - сообщает на своей странице в Фейсбуке ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.

Температура воздуха составит от +8 до+10 градусов в городе и +6…+11 по области. Будет дуть южный ветер скоростью 5-10 метров в секунду, с отдельными резкими порывами. Атмосферное давление начнет слабо расти и составит 754 мм ртутного столба, что ниже нормы.