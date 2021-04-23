Третьего подозреваемого в жестоком убийстве бизнесмена на парковке дома в Петербурге задержали

Полицейские Петербурга задержали еще одного подозреваемого в жестоком убийстве мужчины, тело которого было обнаружено в паркинге / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Полиция Санкт-Петербурга задержала третьего подозреваемого в убийстве бизнесмена, связанное скотчем тело которого было найдено 1 апреля 2021 года на парковке дома на улице Адмирала Черокова. В тот день мужчина, по версии следствия, выполнял роль водителя.

- 22 апреля в городе Волосово на улице Красных Партизанов был задержан 44-летний мужчина. Его отправили под стражу, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, что страшное убийство произошло поздно вечером 31 марта. Сначала в полицию позвонила 31-летняя жена убитого, которая еще не знала о смерти супруга. Женщина рассказала, что возвращалась домой, у двери ее встретили неизвестные мужчины, избили, затащили в квартиру, связали руки скотчем и украли полмиллиона рублей, наручные часы и мобильный телефон. Труп 37-летнего бизнесмена нашли уже полицейские в техническом помещении подземного паркинга.

Ранее были задержаны двое подозреваемых в преступлении. Один из них уже был судим за угрозу убийством.