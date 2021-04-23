Губернатор позвал жителей Петербурга на субботник

Жителей Петербурга зовут на субботник. Фото: Александр ГЛУЗ

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выступил с обращением к жителям города, в котором призвал всех выходить на субботник - общегородской День благоустройства, который состоится 24 апреля.

- Есть в Петербурге добрая традиция – проводить День благоустройства, когда все горожане помогают коммунальным службам привести город в порядок. В прошлом году из-за пандемии нам пришлось от него отказаться. Сегодня ситуация позволяет нам провести субботник. Каждый из вас сможет внести свой вклад в уборку города, - говорится в тексте обращения, которое приводит пресс-служба Смольного.

Особо отмечается, что мероприятие пройдет с соблюдением карантинных норм и без массовых акций, концертов и гуляний, которые обычно сопровождали субботник.

Напомним, что с 1 апреля в Петербурге начался месячник благоустройства, в ходе которого коммунальщики чистят и моют город, а сотрудники садово-парковых хозяйств озеленяют Северную столицу: только нынешней весной будет высажено почти 6 тысяч деревьев и около 50 тысяч кустарников.