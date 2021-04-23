Петербургских ветеранов вакцинируют от коронавируса для участия в Параде Победы

Ветераны примут участие в параде на Дворцовой. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Ветеранов, которые примут участие в петербургском Параде Победы, привьют от коронавируса. Об этом на специальной пресс-конференции заявил председатель городского Комитета по социальной политике Александр Ржаненков.

- У нас состоится Парад Победы. Конечно, в нем примут участие ветераны. Для них создаются все условия, чтобы пройти процедуры с учетом норм Роспотребнадзора. Многие уже это сделали, - отметил чиновник, слова которого передает корреспондент «КП-Петербург». - На сегодня провакцинированных ветеранов, которые будут участвовать в Параде, более 250 человек. Самому старшему - 90 лет.

По словам Ржаненкова, вакцинация добровольная, но ветераны - люди ответственные и сами понимают важность прививки от коронавируса.

Напомним что подготовку к проведению Парада Победы на Дворцовой площади начали еще в марте. В нем примут участие сотни военнослужащих, десятки единиц военной техники, в авиационной части - 54 боевых и транспортных самолета и вертолета. Во главе механизированных колонн пойдет техника времен Великой Отечественной войны – танки Т-34 и самоходные установки Су-100.

Первые репетиции уже прошли в центре Петербурга. Все участники парада от Западного военного округа также будут вакцинированы от ковида.