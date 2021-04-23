Гатчинскую улицу и мост в центре Петербурга закроют для проезда с 26 апреля

Несколько дорог перекроют в Петербурге с конца апреля Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Автомобилистам Санкт-Петербурга на будущей неделе придется искать новые маршруты проезда по городу, так как из-за ремонтных работ будут закрыты несколько улиц и даже мост в центре Северной столицы. Так, с 26 по 28 апреля 2021 года полностью закроется движение по Гатчинской улице у Чкаловского проспекта.

- Также с 26 по 30 апреля закроется 2-й Садовый мост. Объезд будет организован через Садовую улицу, по Невскому проспекту, Большой Конюшенной, набережной Грибоедова, Конюшенному переулку, через Конюшенный мост, далее по Мошкову переулку, Миллионной улице, Лебяжьей канавке и набережной Мойки, - рассказали в ГАТИ.

Кроме того, с 24 апреля по 29 мая будет ограничен проезд по Репищевой улице от улицы Щербакова до Вербной улицы.

И с 27 апреля вплоть до 6 августа рабочие будут поэтапно ограничивать проезд по Полюстровскому проспекту от 1-го Муринского проспекта до Пискаревского проспекта.