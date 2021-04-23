Организаторы: 9 мая Бессмертный полк в Петербурге пройдет в онлайн-формате

Бессмертный полк 9 мая состоится онлайн. Фото: Олег ЗОЛОТО

Организаторы шествия Бессмертный полк еще раз подтвердили: очного мероприятия в этом году не будет. По крайней мере пока. В День Победы шествие пройдет в онлайне, как и в прошлом году.

- 9 мая шествие Бессмертного полка состоится, но в формате онлайн. Несколько месяцев мы готовились к живому шествию, но, к сожалению, эпидемиологическая обстановка не позволяет нам провести шествие по Невскому проспекту в этом году. В Москве состоялось совещание центрального штаба где, с учетом мнений региональных представителей, было принято решение отложить очное мероприятие на более благоприятный момент, а пока провести его в онлайн-формате, - отметил организатор петербургского Бессмертного полка Андрей Краснобаев.

Отметим, что организаторы допустили проведение живого шествия в другие даты, 24 июня, например. Но все будет зависеть от ситуации с распространением коронавируса.