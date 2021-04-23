18 петербуржцев пострадали от клещей за неделю

Клещи активизировались с приходом весны. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Клещи активизировались в лесах Петербурга и Ленинградской области. Только за одну неделю к врачам с жалобами на нападение паразитов обратились 18 жителей Северной столицы. В числе пострадавших оказались и шесть детей.

- С 05 по 11 апреля 2021 в медицинские организации Санкт-Петербурга по поводу присасывания клещей обратилось 18 человек, в том числе шесть детей. Случаев заболевания клещевым энцефалитом и других инфекций, передающихся клещами, не зарегистрировано, - сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

На исследование специалистам за то же время было передано 35 клещей. Переносчиков энцефалита среди них не оказалось, а вот один паразит мог заразить человека борреллиозом. И если от энцефалита привиться можно, что и советуют делать за две недели до начала сезона и выездов на природу, то от боррелиоза может спасти лишь тщательная подготовка.

Перед походом в лес, выездом на дачу и т.д. специалисты советуют выбирать одежду, максимально закрывающую тело и пользоваться специальными спреями.