Жители улицы Бутлерова еще раз выступили против строительства дельфинария

Петербургскому дельфинарию все никак не могут найти место. Фото: Олег ЗОЛОТО

Жители улицы Бутлерова еще раз высказались против строительства дельфинария, площадку для которого предоставил город. На выездном совещании власти Калининского района встретились с людьми и услышали их точку зрения на возведение объекта «под окнами».

- Жителей дома 40 по улице Бутлерова, у которых стройка должна развернуться практически во дворе, категорически не устраивает перспектива того, что в течение двух лет по единственному узкому внутридворовому проезду будет ездить строительная техника, - сообщает пресс-служба районной администрации.

По документам на площадке, которая примыкает к саду Верности, должен появиться спорткомплекс-дельфинарий площадью почти 9 тысяч квадратных метров с трибунами на 480 мест. Для проезда транспорта предполагается задействовать единственный существующий внутриквартальный проезд без тротуара, что также не нравится людям.

Напомним, что в ноябре 2020 года петербургский дельфинарий был вынужден съехать из бассейна «Спартак» на Крестовском острове. Пока водоплавающие артисты находятся под Анапой и точных сроков возвращения в Северную столицу никто точно не знает.