Искусствоведы назвали «событием века» открытие залов Михайловского замка после реставрации

В Петербурге спустя 25 лет откроются парадные залы Михайловского замка Фото: Олег ЗОЛОТО

В Михайловском замке Санкт-Петербурга завершилась масштабная реставрация залов. Парадные комнаты последнего пристанища императора Павла I находились в запустении 25 лет. В пятницу, 23 апреля 2021 года, двери замка наконец-то распахнулись, но пока только для ограниченного круга лиц. Пускать посетителей начнут с 19 мая.

- Это событие века, и не только для замка. До сих про не верю, что это те же залы, которые я посещал 25 лет назад. Это все было в жутком состоянии, - рассказал генеральный директор Русского музея Владимир Гусев,

Реставрацию парадных залов не могли начать долгое время, так как там располагалась библиотека с уникальными фондами. В 2019 году замок получил финансирование и за год пандемии были проведены уникальные работы реставраторов, искусствоведов, архитекторов.

- Это уникальный памятник истории и архитектуры. Мы благодарны всем, кто это делал. Никто эти залы никогда не видел в том виде, в каком они стали сейчас, - добавил Гусев.

Так, теперь с 19 мая для посетителей будут открыты Воскресенский, зал, Тронный зал, Галерея Арабесок, апартаменты камер-фрейлины Протасовой.