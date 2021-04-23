Навигация по рекам Ленинградской области откроется 24 апреля

С 24 апреля в Ленобласти открывается навигация по рекам Фото: Олег ЗОЛОТО

Лед на реках и озерах Ленинградской области уже полностью растаял, а это значит, что в регион снова вернулся лодки и суда. Так, с 24 апреля 2021 года, в области начинается навигация.

- С 24 апреля в Ленобласти открывается навигация, - рассказали в администрации 47-го региона.

В связи с этим, периодически будут разводить мосты, например, Ладожский, чтобы пропустить грузовые суда.

Напомним, что навигация по рекам и каналам Санкт-Петербурга началась уже с 15 апреля. В городе начали работать прогулочные и экскурсионные катера. Кроме того, каждую ночь разводятся мосты через главные судоходные реки города. Поэтому автомобилистам стоит заранее продумывать свои маршруты, чтобы не застрять на одном из берегов Невы.