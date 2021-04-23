В Петербурге предложили ограничить количество домашних животных на квартиру

Депутат предложил ограничить в Петербурге количество домашних животных в одной квартире Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге хотят установить правило, сколько домашних животных могут жить в одной квартире. В пятницу, 23 апреля 2021 года, об этом предложении заявил депутат Законодательного собрания Денис Четырбок. Он хочет обратиться в Госдуму, чтобы регионам разрешили самим определять количество питомцев на один квадратный метр жилой площади.

- Сейчас на федеральном уровне никаких нормативов на этот счет нет. В Петербурге действует решение исполкома от 1982 года, по которому одна семья не может иметь больше одной кошки и собаки. То есть люди, у которых в квартире живут две небольшие собаки, являются нарушителями, сами того не зная, - отметил Четырбок.

Парламентарий добавил, что если старое решение признать утратившим силу, то выходит правовой пробел и отсутствие каких-либо ограничений. Также он добавил, что власти хотят решить проблему, когда в одной квартире проживает сразу несколько десятков собак или кошек.