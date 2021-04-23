Более 8 млн тестов на коронавирус проведено в Петербурге за время пандемии

В Петербурге с начала пандемии проведено более 8 миллионов ПЦР-тестов Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге за время пандемии было проведено более 8 миллионов ПРЦ-тестов на наличие коронавируса. Это в два раза больше норматива Роспотребнадзора. Об этом рассказали в Смольном в пятницу, 23 апреля 2021 года.

- Мы проводим 332 теста на 100 тысяч населения при установленной норме 150 тестов, – сказал губернатор Александр Беглов.

По указу ведомства, срок выполнения и выдачи результатов анализа не более 48 часов. Но в среднем это занимается около 20 часов. Сейчас в Петербурге диагностику биоматериалов проводят 55 лабораторий.

Кроме того, в Петербурге привились от коронавируса уже полмиллиона человек, полностью завершили вакцинацию более 360 тысяч горожан.

- Мы создали удобную и доступную для жителей систему прививочных пунктов. Особенно это важно для горожан "серебряного возраста". Им вакцинация необходима более других, - добавил градоначальник.