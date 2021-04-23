Петербуржцам рассказали, как посадить дерево в городе

Петербуржцам разрешили сажать деревья в городе Фото: Артем КИЛЬКИН

Каждый житель Санкт-Петербурга может внести свой вклад в озеленение города и посадить дерево. Сейчас в Северной столице идет весенний месячник по благоустройству, в ходе которого уже многие горожане и организации высадили клены на Манежной площади, яблони в Виноградовском сквере и сосны в Бестужевском саду. В пятницу, 23 апреля 2021 года, петербуржцам рассказали, как они могут принять участие в весенних посадках.

- Горожане, которые тоже хотят внести свой вклад в озеленение города, могут на сайте комитета по благоустройству выбрать удобное для себя место и дату. Территории для посадок подготовлены в каждом районе Петербурга, - рассказали в Смольном.

Правда, прийти так просто и посадить дерево не получится. Желающим надо заранее зарегистрироваться на такие мероприятия по телефону: 576-35-53. На месте горожанам дадут саженцы и инструменты, а также расскажут и помогут правильно посадить дерево, чтобы оно прижилось и радовало окружающих долгие годы.

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Важно не просто подобрать идеальный саженец и идеальное место, но и согласовать свой «зеленый» порыв с властями (подробности)