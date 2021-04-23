Незаконную парковку убрали из Полежаевского парка в Петербурге после жалобы горожан

В Полежаевском парке Петербурга оперативно убрали незаконную автостоянку Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге оперативно убрали незаконную парковку на территории Полежаевского парка. В пятницу, 23 апреля 2021 года, в Смольном рассказали, что к ним поступила жалоба от местных жителей, которые были недовольны автостоянкой. Комитет по контролю за имуществом оперативно отреагировал.

- В Петербурге установлен жесткий контроль за использованием городских территорий, особенно — зеленых зон, к которым относится Полежаевский парк. Реакция на подобные случаи и обращения жителей будет незамедлительной, - сказал губернатор Александр Беглов.

Оказалось, что металлический забор и будку охраны установил некий предприниматель. Началась проверка, которая показала, что участок земли напротив дома 64 по проспекту Маршала Жукова площадью 4 тысячи квадратных метров используется без правоустанавливающих документов.

Инспекторы выписали постановление, а сегодня проверили его исполнение. Территория парка освобождена.