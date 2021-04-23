Акция «Георгиевская ленточка» в Петербурге начнется 24 апреля

В 2021 году изготовлено более миллиона Георгиевских ленточек - их начнут раздавать бесплатно на улицах Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

До Дня Победы остается совсем ничего - чуть больше двух недель. Подготовка к празднованию 9 мая начнется заранее. На Дворцовой площади уже вовсю репетируют Парад Победы, на котором соберется не менее 250 ветеранов, скоро займутся украшением города. А в субботу, 24 апреля, стартует акция «Георгиевская ленточка». Об этом на пресс-конференции рассказал председатель комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Владимир Рябовол.

- С 24 апреля будут бесплатно раздавать ленточки на Гостином дворе, а также в многофункциональных центрах (МФЦ), в администрациях района. Их направят в комитеты по молодежной, а также социальной политике, - отметил Владимир Рябовол. - В 2021 году изготовлено более миллиона ленточек.

Не останутся без поздравлений и наши ветераны. Помимо материальной поддержки им вручат поздравительные открытки. По словам председателя комитета, уже отпечатано более 900 штук.

- К 9 мая они будут доставлены им лично с персональным поздравлением от губернатора города, - добавил он.