Петербуржец задушил друга во время ссоры

Житель Петербурга задушил друга во время ссоры Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге мужчина задушил друга во время ссоры. Его задержали 22 апреля 2021 года, почти через восемь месяцев после произошедшего. Тело 36-летнего мужчины нашли вечером 5 сентября 2020 года у дома 29 по улице Седова, где он жил. При первом осмотре трупа, никаких следов насильственной смерти обнаружено не было.

- Тело отправили в морг, где его осмотрели судебные эксперты и обнаружили, что на шее есть переломы хрящей гортани. После этого было возбуждено уголовное дело об убийстве, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Началось расследование, которое привело полицию к подозреваемому. 22 апреля у дома 145 по проспекту Обуховской Обороны был задержан 35-летний безработный мужчина, знакомый убитого.

Оказалось, что 5 сентября между мужчинами, у которых была личная неприязнь друг к другу, началась ссора. Петербуржец сильно схватил за шею своего знакомого, а когда тот потерял сознание, он сбежал. Сейчас подозреваемого ждет решение о мере пресечения.