Петербург примет игры с участием Швеции, Польши и Словакии. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Оргкомитет ЕВРО-2020 в Петербурге поприветствовал сборные Швеции, Польши и Словакии, игры с участием которых перенесли в Северную столицу из ирландского Дублина. Такое решение принял Исполком УЕФА.

- Добро пожаловать. Välkommen. Witamy. Vitajte! - по-русски, шведски, польски и словацки говорится в Инстаграме оргкомитета под картинкой с портретами лидеров сборных: Ибрагимовича, Левандовски и Гамшика.

Добро пожаловать в Петербург! Фото: instagram.com/euro2020spb

Теперь вместо четырех игр Петербург примет семь. Это большая нагрузка и на поле стадиона и на самих организаторов. Но глава оргкомитета ЕВРО-2020 в России Алексей Сорокин уже заявил, что все будет в порядке.

- Мы с Российским футбольным союзом благодарны за доверие и признание со стороны УЕФА. У нас нет сомнений в том, что поле стадиона «Санкт-Петербург» выдержит плотный график матчей. Мы справимся, семь матчей - посильная нагрузка, - отметил Сорокин

Расписание игр ЕВРО в Петербурге теперь выглядит так:

- 12 июня: Бельгия – Россия;

- 14 июня: Польша – Словакия;

- 16 июня: Финляндия – Россия;

- 18 июня: Швеция – Словакия;

- 21 июня: Финляндия – Бельгия;

- 23 июня: Швеция – Польша;

- 2 июля: матч 1/4 финала.