Московский парк Победы Петербурга открылся после просушки 23 апреля

Московский парк Победы открыт после просушки с 23 апреля Фото: Артем КИЛЬКИН

В пятницу, 23 апреля 2021 года, в Санкт-Петербурге после просушки открылся Московский парк Победы. В субботу для горожан станут доступны еще четыре зеленых места для прогулок: парк Академика Сахарова, сад между улицей Демьяна Бедного и Ольги Форш, сад Бенуа и сквер у дома 93/1 на Светлановском проспекте.

- То время, пока парки закрыты для горожан, садовники используют, чтобы провести целый комплекс мероприятий: покрасить садово-парковую мебель, привести в порядок урны, при необходимости подсыпать дорожки, позаботиться о растениях и начать посадки деревьев и кустарников, - рассказали в Смольном.

Также отмечается, что к открытию готовятся еще 14 парков, садов и скверов. Они станут доступны с 26 апреля. Так, завершится просушка в Сосновке, Шуваловском парке, Сампсониевском саду и многих других.

Всего 25 марта были закрыты 87 территорий зеленых насаждений, но на текущий день уже доступны 45 из них.