Ходить в лес и разжигать костры запретили в Петербурге с 26 апреля

В Петербурге запретили ходить в лес и жарить шашлыки с 26 апреля Фото: Олег ЗОЛОТО

На носу длинные майские праздники, однако выйти в ближайшие лесопарк и пожарить шашлыки жителям Санкт-Петербурга не получится. С 26 апреля по 17 июля 2021 года в городе устанавливается особый противопожарный режим. Распоряжение уже подписал губернатор Александр Беглов.

- Вводятся дополнительные требования пожарной безопасности, в том числе запрет на посещение лесопарковых зон, городских лесов, запрет на разведение огня, сжигание мусора, сухой растительности, - рассказали в Смольном.

Также нельзя будет запускать фейерверки или устраивать файер-шоу на открытых участков без согласования.

Отметим, что этот запрет распространяется только на городские леса. Однако жарить шашлыки можно в Ленобласти или в Петербурге, но на специально подготовленных для этого площадках. Ранее "Комсомолка" рассказывала, где можно установить мангал и развести в нем огонь.