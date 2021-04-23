Обязательные работы, штрафы и аресты получили участники незаконной акции в Петербурге

Штрафы, обязательные работы и аресты получили задержанные за участие в незаконном митинге в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

Суды Санкт-Петербурга 23 апреля 2021 года рассмотрели еще 77 материалов, касающихся несанкционированных митингов, которые прошли вечером 21 апреля 2021 года. Большинство участников незаконной акции получили штрафы. Однако впервые в этом году одного из задержанных наказали обязательными работами - 30 часов.

- Красносельский районный суд рассмотрел 71 материал. Так, одно дело прекращено и одно возвращено, рассмотрение четырех отложено. В этом суде оказался самый маленький штраф - 5 тысяч рублей, и 12 самых больших по 20 тысяч рублей, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Еще девять человек арестованы на сроки от 1 до 14 суток. Остальные получили штрафы от 10 до 15 тысяч рублей.

Еще шесть материалов рассмотрели в Куйбышевском районном суде. Там назначили четыре ареста на 1 и 2 суток и один штраф в 15 тысяч рублей. Одно дело пока отложено.