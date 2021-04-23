Александр Бастрыкин открыл в Петербурге пансион воспитанниц Следственного комитета

Бастрыкин открыл пансион воспитанниц СК РФ в Петербурге. Фото: t.me/poolnumber78

В Санкт-Петербурге открыли пансион воспитанниц Следственного комитета. На торжественной церемонии присутствовал глава СК Александр Бастрыкин и губернатор Александр Беглов. В Смольном считают, что новое учебное учреждение перенимает лучшие традиции из института благородных девиц Екатерины Великой.

В учреждении ждут ровно сотню школьниц. Фото: t.me/poolnumber78

Пансион располагается в историческом здании – в доме №8 в Графском переулке. В новом учебном году там ждут ровно 100 девочек для организации двух восьмых, девятого и десятого классов.

- Также в здании расположился культурный центр СК РФ. Хватит критиковать молодежь. Давайте воспитаем новое поколение представителей прекрасной петербургской культуры, - цитируют Бастрыкина в пресс-службе СК РФ.