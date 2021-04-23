Беглов одобрил решение УЕФА провести в Петербурге еще три матча Евро-2020

Беглов приветствовал решение УЕФА о переносе трех матчей Евро-2020 из Дублина в Петербург. Фото: Олег ЗОЛОТО

Губернатор Александр Беглов приветствовал решение УЕФА провести в Санкт-Петербурге дополнительные матчи Евро-2020. Напомним, Северная столица примет игры Швеции, Польши и Словакии, которые должны были пройти в Дублине. Однако европейские чиновники решили повременить там с футболом из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом.

- Понимая всю сложность эпидемической обстановки в странах Европы, наш город готов принять и национальные команды этих стран, и их болельщиков. Вся необходимая инфраструктура для тренировок и базы для проживания команд сохранились после чемпионата мира в хорошем состоянии, их успеют привести в полный порядок к началу турнира, - цитируют Беглова в пресс-службе Смольного.

Добавим, что УЕФА разрешил заполнять стадион «Зенита» на Евро-2020 ровно наполовину, но квоту могут увеличить, если вторая волна пандемии окончательно угаснет. Кроме этого в городе будут работать три фан-зоны, на Дворцовой и Конюшенной площадях, а также у «Юбилейного».