Глава НМИЦ имени Алмазова Евгений Шляхто призвал не «осаждать города» во время майских праздников

Академик РАН призвал уехать на дачи во время праздников Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В России продлили майские праздники с 1 по 10 мая 2021 года включительно. Такую идею уже одобрил президент России Владимир Путин после предложения главы Роспотребнадзор РФ Анна Поповой. По словам главного санитарного врача, которая советовалась с экспертами, непрерывные праздники позволят избежать ухудшения ситуации с коронавирусом. В частности, позволят людям меньше времени проводить в общественном транспорте.

Эту идею в разговоре с "КП-Петербург" одобрил глава НМИЦ имени Алмазова, академик РАН и РАМН Евгений Шляхто. Однако доктор медицинских наук предостерег туристов от массовых поездок в туристические мегаполисы, такие как Санкт-Петербург.

- Лучше всего поехать на дачу, это положительно скажется на здоровье, - заявил "КП-Петербург" глава НМИЦ имени Алмазова Евгений Шляхто. - В город массово точно не стоит ехать. А если едешь, то стоит избегать массовых мероприятий и не забывать надеть маску в местах скопления людей. Если есть возможный контакт, то, конечно, маску стоит надевать, а после возможного контакта - сразу менять и делать это осторожно.

Академик РАН подчеркнул, что стоит избегать всех лишних контактов. Это позволит улучшить эпидситуацию.

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