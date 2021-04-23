Суд арестовал третьего подозреваемого в жестоком убийстве бизнесмена в Петербурге

Суд Петербурга арестовал еще одного мужчину, подозреваемого в жестком убийстве бизнесмена. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Октябрьский районный суд отправил в СИЗО третьего мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве петербургского бизнесмена. Напомним, злоумышленники напали на предпринимателя и его жену. Женщину только лишь связали, а вот ее супруга избили до смерти. Труп бизнесмена нашли на паркинге под домом.

Двое первых «ссыльных в СИЗО» числятся по уголовному делу как обвиняемые, частично они сознались. А вот третий, их предполагаемый товарищ по фамилии Иманмурзаев, пока что только подозреваемый. Однако он частично согласился с доводами следствия и не был против ареста.

- Мужчину заключили под стражу на срок по 1 июня 2020 года. С УК РФ Иманмурзаев сталкивается не первый раз. Ранее его дважды осудили за наркотики и единожды за кражу, - сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.