Ремонт Литейного моста в Петербурге закончится 30 апреля

На Литейном мосту обещают быстрее закончить ремонт, мешающий тысячам автомобилистов. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Автомобилисты Санкт-Петербурга выдохнули – ремонт на Литейном мосту завершится раньше намеченного срока, уже 30 апреля. Напомним, что с 10 апреля водители жаловались на жуткие пробки в районе переправы, для проезда закрыли левые полосы в обоих направлениях вместе с трамвайными путями. Планировалось, что неудобства затянутся на месяц, но работа кипит и продвигается.

- В целях скорейшего завершения работ и снятия всех ограничений движения работы на Литейном мосту идут с опережением сроков. Так, третий этап ремонтных работ начнется 24 апреля и завершится 30 апреля. В это время будет перекрыто движение по крайним правым полосам Литейного моста в обоих направлениях, - поспешили сообщить в пресс-службе комитета по транспортной инфраструктуре.

Схему объезда разместят на официальном сайте ГАТИ.