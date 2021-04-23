Петербуржцы делятся в соцсетях фотографиями первой весенней радуги

Первую весеннюю радугу заметили в Санкт-Петербурге. Фото: vk.com/welomonosovs

Петербуржцы заметили на небе первую весеннюю радугу в 2021 году. Об этом рассказали подписчики сообщества «Мы ломоносовцы» во «Вконтакте». Как раз прошлой ночью в городе прошел дождик, да и пятница была преимущественно пасмурной, обещая осадки. Жители Ломоносова и Петергофа делятся фотографиями красочного природного явления в соцсети.

Радугу было четко видно жителям Ломоносова и Петергофа. Фото: vk.com/welomonosovs

- Прямо сейчас над Питером появилась первая весенняя радуга! – радостно сообщил автор публикации в сообществе, на что в ответ в комментариях стали появляться снимки радуги из других точек района.

Следующие несколько дней в Петербурге будет пасмурная погода с дождями. Фото: vk.com/welomonosovs

Тремя днями ранее горожане увидели на небе яркий закат с редкими неподвижными облаками.