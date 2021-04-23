На линиях дамбы Петербурга отключилось электричество, питающее 2 тысячи домов в Сестрорецке

На линиях дамбы Санкт-Петербурга произошло серьезное нарушение в электрооборудовании. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На линиях дамбы Петербурга отключилось электричество. В пресс-службе «Ленэнерго» сообщили, что Комплекс защитных сооружений (КЗС) города перевел Курортный РЭС в режим повышенной готовности. Произошло нарушение высоковольтных линиях 110 кВ. Они питают около 2 тысяч частных домов в Сестрорецке. К счастью, благодаря автоматической защите у потребителей не отключился свет. Примечательно, что похожая проблема была ранее, 13 марта.

- Вопрос надлежащего оперативно-технического обслуживания подстанции 110 кВ «Дамба-1», обеспечивающей электроснабжение КЗС, будет вынесен на ближайшее заседание штаба по безопасности электроснабжения при правительстве Санкт-Петербурга, - передает пресс-служба «Россети Ленэнерго».

Добавим, что власти Северной столицы не раз предлагали передать это электросетевое имущество в казну города, чтобы повысить его надежность.