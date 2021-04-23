Академик РАН объяснил пользу продления майских праздников

Академик РАН Евгений Шляхто объяснил, чем полезно продление майских праздников в России. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

«КП-Петербург» выяснила у Евгения Шляхто, известного в городе академика РАН и главы НМИЦ Алмазова, есть ли польза от продления майских праздников в России. Напомним, Владимир Путин удовлетворил соответствующую просьбу главного санврача Анны Поповой. Таким образом, россияне отдыхают с 1 по 10 мая. Евгений Шляхто такое решение поддерживает обеими руками. Он уверен, что эпидситуация по коронавирусу должна улучшиться.

- Люди не будут ездить на работу, у них будет меньше контактов. Они смогут взять эти 10 дней и где-то отдохнуть. И совершенно точно сразу после праздников мы получим другую картинку, - сообщил академик «Комсомольской правде» в Санкт-Петербурге».

Что касается любимых всеми шашлыков, то их лучше готовить в кругу семьи, минимизируя контакты с другими людьми. По мнению академика РАН, идеальнее всего на 10 дней уехать на дачу.