В Ленобласти задержали сына по подозрению в убийстве 83-летней матери

В Ленобласти мужчину подозревают в убийстве 83-летней матери. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Жителя Всеволожского района Ленобласти задержали по подозрению в непреднамеренном убийстве 83-летней матери. По версии следствия, 17 апреля 47-летний мужчина повздорил с родителем, после чего жестоко избил ее. Пенсионерку госпитализировали в больницу, однако медики были бессильны против тяжелых травм. Спустя пару дней женщина скончалась. На следующий день к горе-сыну «заглянули» оперативники.

- Возбуждено уголовное дело по статье за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Следствие направило в суд ходатайство о заключении подозреваемого в СИЗО, - передает пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти.

Расследование дела продолжается. Если вину мужчины докажут, то ему грозит до 15 лет лишения свободы.