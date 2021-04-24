Пропавшего 13-летнего мальчика разыскивают ночью в Санкт-Петербурге

В Петербурге пропал 13-летний подросток, его ищут волонтеры и полицейские. Фото: ПСО "ЛизаАлерт"

В Санкт-Петербурге разыскивают пропавшего 13-летнего мальчика. Ориентировку на ребенка опубликовал поисковый отряд «ЛизаАлерт», к которому обратились за помощью родные подростка. 23 апреля Никита вышел из дома и не вернулся. На часах уже суббота, 24-е число, но от него нет никаких вестей. К поискам подключились полицейские и волонтеры.

- Приметы пропавшего: рост 146 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые. Был одет в серую куртку с цветными полосками, синие джинсы, синие ботинки, а также в синюю шапку, - сообщается в ориентировке на мальчика.

Ориентировка на мальчика. Фото: ПСО "ЛизаАлерт"

Если вам известно что-либо о местонахождении ребенка, просьба рассказать об этом по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.