Холод и дожди вернулись в Петербург 24 апреля

Холод вернется в Петербург 24 апреля Фото: Олег ЗОЛОТО

Наступили выходные, а солнечная погода ушла из Санкт-Петербурга. В субботу, 24 апреля 2021 года, в Северную столицу вернется прохлада, которую будут сопровождать кратковременные дожди, превращающиеся в мелкую морось.

- Метеорологические условия будут формироваться под влиянием северо-западной периферии циклона, кружащего над центральной частью Европейской России. Его стараниями ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди, - рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха в Петербурге будет ниже климатической нормы на 1-2 градуса. Так, по Северной столице до плюс 6-8 градусов, по Ленинградской области 4-9 градусов тепла. Ветер с юго-западного сменит направление на северо-западный, сила до 3-8 метров в секунду.

Пасмурная погода простоит в Петербурге все выходные и даже захватит начало следующей недели. Когда же в город придет настоящая, теплая весна, пока сказать сложно.