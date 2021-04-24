Полицейские рейды прошли по пунктам приема металла в Петербурге

В Петербурге прошли рейды по пунктам для сбора металла Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области полиция провела рейд по пунктам, занимающимся приемом и переработкой лома черных и цветных металлов. В субботу, 24 апреля 2021 года, силовики рассказали, что проверки прошли в Василеостровском районе города, а также во Всеволожском районе области.

- Нарушения выявлены в пунктах на Мурманском шоссе, а также на улицах Весельная и Нижней Полевой. Установлено, что деятельность по приему, переработке, хранению и реализации лома металлов осуществлялась там без лицензии, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Все точки, где были найдены нарушения, теперь закрыты. Предпринимателям, которые занимались деятельностью незаконно, грозят теперь не только штрафы, но и полная конфискация их продукции.