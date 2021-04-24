Школьница избила и ограбила женщину в Приозерском районе Ленобласти

Школьницу задержали за ограбление женщины в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области 16-летней девочке может грозить до семи лет тюрьмы за ограбление женщины. Днем в пятницу, 23 апреля 2021 года, в полицию Приозерского района поступила телефонограмма из больницы о том, что к ним пришла 50-летняя местная женщина с телесными побоями. Позже она же написала заявление в полицию.

- Женщина рассказала, что ночью у кафе в поселке Сосново неизвестные преступники побили ее и забрали паспорт с 30 тысячами рублей, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Полицейские выяснили, что в 00:30 часов у кафе на Ленинградской улице у пострадавшей возник конфликт с 16-летней школьницей. Девочка избила женщину руками и ногами по голове и по телу, забрала деньги с паспортом и сбежала.

Школьницу задержали в тот же день вечером. Часть похищенного изъяли. В отношении нее возбуждено уголовное дело о грабеже. Сейчас девочка отпущена из-под стражи под подписку о невыезде.