Петербуржца задержали за ограбление собственной матери

В Петербурге задержали мужчину за ограбление собственной матери Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция задержала 32-летнего мужчину, который ограбил собственную мать. В 14:20 часов в пятницу, 23 апреля 2021 года, в отделение Красноселького района поступил сигнал о том, что в одной из квартир дома 26 по улице Добровольцев происходит скандал. Оперативники выехали на место.

- У указанного дома был задержан мужчина. Позже в полицию поступило заявление от его матери, 60-летней женщины, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Пенсионерка пожаловалась, что накануне днем ее сын напал на нее, применил силу и открыто похитил 1 тысячу рублей.

Полицейские возбудили уголовное дело на мужчину о грабеже. По статье ему грозит до семи лет тюрьмы. Известно, что ранее он уже был судим за аналогичное преступление. Сейчас подозреваемый задержан и находится под стражей.