Двух подозреваемых в поджоге машины домохозяйки задержали в Петербурге

В Петербурге полиция задержала двух подозреваемых в поджоге машины / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Санкт-Петербурге задержали двух мужчин по подозрению в поджоге автомобиля. В пять часов утра 9 апреля 2021 года у дома 24 по улице Десантников была обнаружена сгоревшая машина марки "Форд Фокус". Автомобиль принадлежал 33-летней домохозяйке.

- Ущерб составил порядка 50 тысяч рублей. Полицейские возбудили уголовное дело и приступили к расследованию, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Спустя неделю 15 апреля у дома 149 по Московскому проспекту полицейские задержали первого подозреваемого. Им оказался 29-летний мужчина, работающий упаковщиков. Спустя еще несколько дней, вечером 23 апреля у дома 9 по улице Тамбасова полицейские поймали еще одного подозреваемого - 31-летнего мужчину, который работает охранником.

На данный момент оба задержаны. Однако мотив поджога пока что полиция не сообщает.