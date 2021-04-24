Более 21 тысячи петербуржцев обследованы на коронавирус за сутки

Еще 21 тысяча человек сдали тест на коронавирус в Петербурге на 24 апреля Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Уже больше года Санкт-Петербург ведет борьбу с коронавирусом. Одним из главных методов - своевременное выявление инфекции. Так, по данным Смольного на субботу, 24 апреля 2021 года, накануне были обследованы более 21 тысячи местных жителей.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 21186 человек. Обработано 12640 вызовов, поступивших по номеру 122 в единую информационно-справочную службу по вопросам об инфекции, - рассказали в администрации города.

С начала пандемии в Петербурге было проведено более 8 миллионов ПЦР-тестов. За это время наличие коронавируса официально обнаружено более чем у 410 тысяч жителей города.

Также в городе активно проходит вакцинация населения. На сегодня привиты более 500 тысяч человек. Полностью завершили вакцинацию более 360 тысяч горожан.