Колонна байкеров перекроет центр Петербурга 24 апреля

В Петербурге пройдет открытие мотосезона 24 апреля Фото: Артем КИЛЬКИН

В субботу, 24 апреля 2021 года, в Санкт-Петербурге состоится официальное открытие мотосезона. В честь этого городские байкеры с 10 часов утра собираются на Дворцовой площади, где начнется праздник, а после прокатятся с ветерком по центру. Так, на какое-то время колонна мотоциклистов перекроет движение по главным улицам города.

- В 10 часов начинаются сборы на Дворцовой площади. Далее последуют различные мероприятия: концерты, показательные проезды и завершится речью губернатора Александра Беглова, - рассказали в социальной сети организаторы события.

В 15:00 колонна байкеров отправится от Дворцовой площади и проедет по Невскому проспекту, Лиговскому и Московскому проспектам до площади Победы. После колонна развернется и через улицы Благодатную, Сызранскую приедет к мотоцентру города.

После праздник продолжится, а для байкеров выступил Александр Розенбаум.