Более 2,8 тысяч новых автобусов появятся в Петербурге в июле 2022 года

Почти 3 тысячи новых автобусов появятся в Петербурге летом 2022 года Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге в июле 2022 года произойдет масштабная смена городских автобусов. В комитете по транспорту 23 апреля 2021 года состоялось совещание, на котором обсудили сроки поставки новых моделей. Всего на маршруты выдут более 2,8 тысяч автобусов.

- Все автобусы должны быть выпущены не ранее января 2021 года, быть доступны для маломобильных граждан, а также оснащены бортовым оборудованием для более удобной оплаты проезда, - рассказали в комитете.

Также в качестве моторного топлива автобусы должны использовать дизель, компримированный или сжиженный природный газ. Известно, что 895 машин точно будут на газу.

- Главное для нас – комфорт и удобство горожан, перед которыми мы отвечаем за качество транспортных услуг, - отметил председатель комитета Кирилл Поляков.