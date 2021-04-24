"Библионочь" пройдет в 100 библиотеках Петербурга 24 апреля

24 апреля в Петербурге пройдет 10-я акция "Библионочь" Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге в субботу, 24 апреля 2021 года, пройдет 10-я по счету ежегодная акция "Библионочь". В городе насчитывается порядка 200 библиотек, и в половина из них подготовила программу для встречи гостей.

- Ждать гостей на праздник будут не только взрослые библиотеки, но и детские. Каждая представит свою собственную уникальную программу, которая запланирована до полуночи, - рассказали организаторы мероприятия.

Каждая библиотека подготовила свою уникальную и интересную программу Фото: Олег ЗОЛОТО

Несмотря на то, что официально праздник пройдет 24 апреля, накануне в главном здании Российской национальной библиотеке отметили 1600-летний юбилей Венеции. В честь этого там представили редкие книги, карты, гравюры, посвященные истории города.

24 апреля в здании РНБ пройдет программа в честь 60-летия первого полета человека в космос. Вход на мероприятие свободный, однако только по предварительной регистрации. Зарегистрироваться можно на сайте или в соцсетях библиотек.