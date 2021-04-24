689 человек заболели и 39 умерли от коронавируса в Петербурге на 24 апреля 2021 года

Еще 689 человек заболели коронавирусом в Петербурге на 24 апреля Фото: Артем КИЛЬКИН

Оперативный штаб по коронавирусу представил последние данные по пандемии в Санкт-Петербурге на утром субботы, 24 апреля 2021 года. В городе на протяжении долгого времени наблюдается стабильная ситуация - в среднем ежедневный прирост не превышает 700 человек, но и не падает ниже 680. Так, за последние сутки официально инфекция была подтверждена еще у 689 горожан.

- За все время пандемии в Петербурге коронавирусом заболели 411 457 человек. Из них полностью выздоровели 368 819 пациентов, 1012 выписали за последние сутки. Жертвами инфекции стали 13 017 человек. За минувший день скончались 39 заболевших, - рассказали в оперативном штабе.

Последние данные по коронавирусу в Петербурге на 24 апреля 2021 года / Фото: Яндекс

Накануне в Смольном рассказали, что за все время пандемии в городе было проведено более 8 миллионов ПЦР-тестов. Отмечается, что в Петербурге один из самых больших охватов по обследованию по всей стране.

Также ученые допустили, что первый российский штамм коронавируса зародился именно в Петербурге. Его обнаружили около месяца назад специалисты НИИ Пастера.

В Ленинградской области за последние сутки заболели еще 88 человек, всего 42 071 за время пандемии. Умерли – 1129 (+7 за последние сутки), выздоровели 39 396 (+92).